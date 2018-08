Dopo aver ufficializzato le cessioni di M'Baye Niang al Rennes e di Adem Ljajic al Besiktas, il Torino ha ora formalizzato anche un'altra operazione in uscita: Mattia Aramu andrà al Siena.



Il passaggio del trequartista classe 1995, cresciuto proprio nel vivaio granata, alla società toscana sarà con la formula del prestito. Aramu negli ultimi anni ha dimostrato di essere un calciatore in grado di fare la differenza in un campionato come quello di serie B, per il Siena quindi, che milita nel campionato di serie C, si tratta di un gran colpo.