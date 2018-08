Tra i giocatori che lasceranno il Torino in questo ultimo giorno di mercato c'è anche Mattia Aramu. Il trequartista classe 1995, cresciuto proprio nel vivaio della società granata, è finito nel mirino del Cosenza, squadra che milita nel campionato di serie B e che il Torino ha eliminato la scorsa domenica dalla Coppa Italia battendola 4-0.



Aramu lo scorso anno ha giocato in prestito alla Virtus Entella, sempre in serie B, ora potrebbe però trasferirsi al Cosenza a titolo definitivo. Le due società stanno trattando: l'impressione è che per il passaggio di Aramu alla società calabrese sia questione di poche ore.