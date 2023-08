Emirhan Ilkhan potrebbe lasciare il Torino in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, per il centrocampista turco è infatti arrivata un'offerta dalla Cremonese. La società granata ha aperto alla possibilità di cedere in prestito il giovane centrocampista, in modo che possa giocare con maggiore continuità e fare esperienza. La trattativa è in corso e nuovi contratti tra le parti sono previsti nei prossimi giorni per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.