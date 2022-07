Jacopo Segre è uno dei giocatori che in queste settimane sta lavorando con Ivan Juric in Austria. Il centrocampista però non reterà tutto l'anno al Torino ma nelle prossime settimane sarà cedute, sulle sue tracce ci sono due società di serie B: il Cagliari e il Palermo.



Sia la formazione sarda che quella siciliana sono interessate ad avere il giocatore in prestito: prima di lasciar partire Segre il Torino vuole però chiudere un'operazione in entrata.