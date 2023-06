Il primo acquisto del Torino per la stagione 2023/2024 è Mihai Popa. Il portiere rumeno quest'oggi ha svolto le visite mediche di rito nel capoluogo piemontese e ha firmato il contratto che lo legherà per i prossimi tre anni al club granata.



Ora si attende solo l'annuncio ufficiale del suo acquisto. Popa arriva a parametro zero dopo che è terminata l'esperienza al Voluntari.