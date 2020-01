Battere la concorrenza del Bologna e riuscire a trovare al più presto un accordo con l'Atalanta per l'acquisto di Musa Barrow: è questo il primo obiettivo del Torino per quanto riguarda il mercato in entrata in questa sessione di gennaio.



L'attaccante gambiano, che in nerazzurro non sta trovando molto spazio, piace al direttore sportivo granata Massimo Bava (oltre che al tecnico Walter Mazzarri): per questo motivo il dirigente del Torino ha fissato per mercoledì un incontro con i colleghi nerazzurri. La speranza di Bava è quella di giungere al più presto a un accordo per il giocatore.