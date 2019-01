Il Torino in questa sessione di mercato sta pensando al futuro: dopo aver acquistato il terzino classe 2000 Alejandro Marcos dal Barcellona, la società granata ha avviato una trattativa con il Partizan Belgrado per Svetozar Markovic, altro difensore classe 2000 che nonostante la giovane età è uno dei titolari della formazione serba.



Il Partizan Belgrado per cedere Markovic chiede 4 milioni di euro: la trattativa è avviata. Il Torino però non acquisterà immediatamente il difensore, infatti, è un obiettivo per la prossima estate.