L'avventura di Vanja Milinkovic-Savic alla Spal è giunta al capolinea. Il portiere serbo, infatti, nelle prossime ore terminerà il prestito alla società biancoazzurra e farà ritorno al Torino (club proprietario del suo cartellino).



Milinkovic-Savic, però, non resterà alla corte di Walter Mazzarri a lungo: i dirigenti granata sono infatti alla ricerca di una squadra, possibilmnete in serie B, a cui cedere sempre con la fomula del prestito il giocatore, in modo che nei prossimi mesi, a differenza di quanto avvenuto nella prima parte di campionato, possa giocare con continuità.