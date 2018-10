Come vi avevamo detto negli scorsi giorni, per il Torino le prossime saranno settimane importanti per i rinnovi dei contratti. Il primo a rinnovare sarà Iago Falque, poi arriverà il turno di Vittorio Parigini, infine quello di Nicolas Nkoulou. Per quanto riguarda il difensore camerunense, sono ora iniziate le trattative con il suo procuratore.



L'attuale contratto di Nkoulou ha come data di scadenza quella del 30 giugno 2020, l'intenzione del presidente del Torino Urbano Cairo e del direttore sportivo Gianluca Petrachi è quella di rinnovare il contratto del difensore per altre tre stagioni, fino al 30 giugno 2023.