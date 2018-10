Tra i dubbi di formazione che Walter Mazzarri deve ancora risolvere in vista della partita di domenica del suo Torino contro il Bologna ce n'è uno che riguarda il centrocampo: Tomas Rincon o Daniele Baselli al fianco di Soualiho Meité in mediana?



Una domanda questa che non ha anche una risposta, anche se al momento ad essere favorito per una maglia da titolare è l'italiano, considerato che il venezuelano è rientrato tardi dagli impegni intercontinentali con la propria nazionale. Mazzarri scioglierà il dubbio di formazione solamente dopo l'allenamento di rifinitura di domani.