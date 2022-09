Uno dei dubbi che Ivan Juric dovrà risolvere in vista della partita di sabato del suo Torino contro il Napoli riguarda i due esterni di centrocampo da schierare al Maradona: Mergim Vojvoda con ogni probabilità non ci sarà a causa di un problema muscolare che lo tormenta da settimane, Brian Bayeye non è ancora ritenuto pronto, restano Ola Aina, Valentino Lazaro e Wilfried Singo.



Dei tre quello che ha più probabilità di giocare dall'inizio è Lazaro, con Aina e Singo che potrebbero alternarsi sull'altra fascia.