In vista della partita di sabato contro la Salernitana, Ivan Juric deve sciogliere due dubbi di formazione per quanto riguarda la difesa: l'unico certo di giocare titolare nella difesa a tre del Torino è infatti Gleison Bremer.



Sul centrodestra sono David Zima e Armando Izzo a contendersi una maglia da titolare, sul centrosinistra invece sono Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. Zima e Rodriguez sono stati impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali mentre Izzo e Buongiorno hanno potuto continuare a lavorare insieme a Ivan Juric.