"Chi giocherà in porta contro l'Empoli? Non ho ancora deciso" ha dichiarato Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia di Empoli-Torino. Il ballottaggio è, come sempre, tra Etrit Berisha e Vanja Milinkovic-Savic, con quest'ultimo che è tornato titolare nelle ultime due gare.



Domani contro l'Empoli dovrebbe tornare però in campo il portiere albanese. Juric scioglierà il dubbio solamente domani.