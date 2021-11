Ormai è chiaro: per Ivan Juric la coppia di trequartisti titolari nel suo Torino è quella composta da Josip Brekalo e Dennis Praet. Il belga però non è al meglio della condizione fisica (lo si è visto anche contro l'Udinese) e per questo motivo contro la Roma potrebbe inizialmente partire dalla panchina.



Se Praet non dovesse essere schierato nella formazione titolare, al suo posto giocherebbe Karol Linetty. Ivan Juric scioglierà l'ultimo dubbio solamente dopo l'allenamento di rifinitura di domani.