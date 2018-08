Dove giocherà M'Baye Niang da settembre in poi? Una domanda, questa, che non ha ancora una risposta, l'unica cosa certa è che difficilmente sarà ancora al Torino. L'attaccante senegalese è sul mercato e la squadra che finora ha mostrato maggiore interesse nei suoi confronti è il Nizza.



La trattativa con il club francese si è però ora congelata, questo perché il Nizza ha da poco confermato Mario Balotelli (che sembrava destinato all'addio) e non è più alla ricerca di un altro attaccante. Per Niang restano però vive le ipotesi Olympique Marsiglia e Zenit San Pietroburgo.