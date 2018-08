Sembra improbabile che Daniele Baselli possa essere a disposizione di Walter Mazzarri per la partita di domenica sera del suo Torino contro la Spal, ma i tifosi granata non dovranno aspettare ancora molto per rivedere in campo il numero 8: le condizioni del centrocampista stanno infatti migliorando più velocemente del previsto e il giocatore potrebbe rientrare dopo la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale.



Fra circa venti giorni, quindi, quando il Torino sarà impegnato sul campo dell'Udinese, Baselli dovrebbe quindi essere nuovamente a disposizione di Walter Mazzarri e potrebbe riprendersi il suo posto in mezzo al campo.