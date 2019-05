Più passano i giorni più le quotazioni di Massimo Bava come nuovo direttore sportivo del Torino crescono. Il presidente granata Urbano Cairo sembra infatti essersi convinte a promuovere l'attuale Responsabile del Settore giovanile a ds, ruolo che resterà vacante non appena il patron granata troverà un accordo con la Roma per liberare Gianluca Petrachi.



Le alternative a Bava come direttore sportivo del Torino sono Daniele Vagnati e Riccardo Pecini: il primo è l'attuale ds della Spal, il secondo è il dg dell'Empoli. Sembra però sempre più difficile che il presidente Cairo possa decidere su una soluzione diversa a quella Bava per sostituire Petrachi.