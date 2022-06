DopoNon è ancora certo, il Gallo non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a riguardo e nemmeno i dirigenti granata hanno perso del tutto le speranze, almeno stando alle ultime parole pronunciate dal dtI fatti però dicono altro: il Torino ha già iniziato a guardare a un futuro senza Belotti e si sta muovendo per sostituirlo nel migliore dei modi.In quest’ottica si legge, per esempio, il riscatto didal(manca ancora l’ufficialità ma l’accordo è stato trovato):molto nelle qualità del centravanti della Nazionale Under 21, lo aveva lanciato appena 15enne in serie A quando era al, lo ha voluto al Torino lo scorso gennaio ed è convinto che possa dare molto se gli infortuni che lo hanno tormentando negli ultimi anni lo lasceranno stare. Vagnati ha inoltre avviato anche una trattativa con ilper, che nel 3-4-2-1 di Juric può agire sia come punta centrale ma anche come trequartista alle spalle della punta. Si tratta inoltre per, attaccante ucraino di proprietà dele autore di una buona stagione in patria prima che la guerra fermasse il campionato (e non solo).Ma dove andrà Belotti se lascerà il Torino? Non al, il club di Silvio Berlusconi lo ha cercato ma il Gallo non è al momento propenso ad accettare l’offerta di una neopromossa. Dalla lista delle possibili destinazioni del centravanti si può quasi escludere anche Firenze, la società viola sembra infatti avere avere altri piani per l’attacco. Restano sullo sfondoma dipenderà dalle eventuali cessioni in attacco di queste società. Ma non è affatto da escludere una destinazione a sorpresa, in Italia o all'estero.