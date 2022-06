Non è ancora del tutto chiaro se Andrea Belotti rinnoverà il contratto con il Torino o se invece andrà via, quel che oggi appare certo è che il Gallo non andrà Monza. E' stato lo stesso attaccante a smentire le voci di un suo possibile trasferimento in Brianza ad alcuni tifosi che lo hanno intercettato in un ristorante di Mondello, dove è in vacanza con la famiglia.



"Non è vero quello che scrivono i giornali" avrebbe dichiarato Belotti a specifica domanda su un suo trasferimento al Monza, come riportato da Palermo Today.