Contro il Cagliari Andrea Belotti e Federico Bonazzoli hanno giocato per la prima volta in coppia. L'intesa tra i due, come è normale che sia considerato che lavorano insieme da poche settimane, non è sembrata ottimale, ma contro il Sassuolo il tecnico Marco Giampaolo li riproporrà in attacco.



Belotti e Bonazzoli formeranno la coppia offensiva del Torino del prossimo futuro, per questo motivo Giampaolo li sta facendo lavorare molto insieme al Filadelfia, in modo che possano trovare la giusta amalgama.