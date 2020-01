Il capitano ci mette la faccia. L'attaccante del Torino, Andrea Belotti si è presentato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta in casa per 7-0 contro l'Atalanta: "E' qualcosa di umiliante, che mi toccato profondamente. Chiediamo scusa per questa inconcepibile prestazione non all'altezza del Torino, abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare. Si può anche perdere, ma dando sempre il massimo. Il ritiro è utile perché potremo sfogarci e ritrovare le forze per ripartire, dobbiamo trovare le motivazioni giuste in vista del Milan in Coppa Italia".