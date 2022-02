Dopo l'ottima prestazione nel derby contro la Juventus, Andrea Belotti sarà confermato al centro dell'attacco del Torino anche nella partita di domenica contro il Cagliari.



Il Gallo è in netto vantaggio nel ballottaggio con Antonio Sanabria, anche se è probabile una staffetta tra i due a partita in corso visto che il capitano del Torino non è ancora al top della condizione fisica. Più difficile invece che possa trovare spazio Pietro Pellegri.