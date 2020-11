Se domani Andrea Belotti scenderà in campo contro la Sampdoria raggiungerà un traguardo importante: quella contro la fonazione blucerchiata diventerebbe infatti la sua partita numero 200 con la maglia del Torino.



Un traguardo che il Gallo avrebbe potuto raggiungere già una settimana fa, ma un fastidio al ginocchio durante il riscaldamento prepartita non gli ha permesso di giocare contro l'Inter. Il capitano granata non è poi stato convocato neanche per il match di Coppa Italia contro la Virtus Entella: è così che il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Torino lo potrà raggiungere con la Sampdoria.