L'allenamento di rifinitura di domani sarà molto importante per Davide Nicola che spera di recuperare due giocatori molto importanti per il suo Torino: Armando Izzo e Andrea Belotti.



Il difensore e l'attaccante, infatti, questo pomeriggio hanno svolto solamente un allenamento differenziato e rischiano di non poter essere in campo per la partita di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. La speranza dell'allenatore è quella di riuscire a recuperare entrambi.