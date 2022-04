Mercoledì, in occasione del recupero contro l'Atalanta, Andrea Belotti è tornato tra i convocati di Ivan Juric, il capitano del Torino però per precauzione non è sceso in campo.



Anche contro l'Empoli Belotti partirà dalla panchina ma, questa volta, potrebbe entrare in campo a partita in corso, soprattutto se il Torino dovesse avere difficoltà a sbloccare il risultato o se si ritrovasse in una condizione di dover recuperare lo svantaggio.