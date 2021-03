Andrea Belotti è guarito dal Covid. L'ultimo tampone a cui si è sottoposto il capitano del Torino ha dato esito negativo: ora l'attaccante si dovrà sottoporre alle visite mediche di routine dopodiché, se non ci dovessero essere intoppi, da domani potrà tornare ad allenarsi al Filadelfia.



Belotti era risultati positivo al Covid più di due settimane fa, quando nello spogliatoio granata era scoppiato un vero e proprio focolaio e a risultare contagiati erano stati 8 calciatori più alcuni componenti dello staff. Ora, così come per quasi tutti i suoi compagni, anche per il Gallo l'incubo è finito.