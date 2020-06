Andrea Belotti è uno dei giocatori che l'Inter sta seguendo in vista della prossima stagione ma la strada per un passaggio dell'attaccante al club nerazzurro sembra essere in salita. Questo perché il Torino vorrebbe ripartire nella prossima stagione dal suo capitano.



La squadra granata dovrà però riuscire a ottenere almeno la salvezza: al momento sono solamente due i punti che separano il Torino dalla zona retrocessione. Se la squadra di Moreno Longo dovesse retrocedere in serie B Urbano Cairo a quel punto non potrebbe opporsi alla cessione di Belotti e la trattativa con l'Inter potrebbe allora decollare.