L'attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 2-0 in cui ha segnato una doppietta contro la Roma: "È emozionante aver eguagliato un grandissimo campione come Ossola, ma non voglio fermarmi. La mia doppietta è stata frutto della prestazione della squadra, Sirigu ha fatto grandissime parate e tutti hanno dato l'anima. Abbiamo cercato di lavorare di più perchè nel girone d'andata non è andato tutto bene".