Il Torino ci proverà fino alla fine a far cambiare idea al Gallo Belotti. Cairo lo spera, Vagnati agisce. L'attaccante e capitano del Torino è in scadenza di contratto e vorrebbe fare il salto in una big, ma la società granata non si rassegnerà a perderlo a zero e farà più tentativi fino al 30 giugno per convincerlo a rinnovare.