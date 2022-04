Mercoledì, nel recupero contro l'Atalanta, Andrea Belotti è rimasto seduto in panchina per tutta la partita: Ivan Juric, non essendoci esigenza di rimontare il risultato, ha preferito non rischiare e preservarlo in vista dei prossimi impegni, considerato l'infortunio muscolare da cui era reduce.



Domenica contro l'Empoli, invece, il capitano del Torino dovrebbe tornare in campo: Juric deciderà solo dopo l'allenamento di domani se schierarlo nella formazione titolare o se invece impiegarlo a partita in corso.