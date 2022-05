Una risposta da parte di Andrea Belotti, riguardo al proprio futuro, sarebbe dovuta arrivare entro la scorsa domenica. Il Gallo ha invece chiesto qualche giorno in più per pensarci, per valutare anche meglio il progetto del Torino.



Entro la fine della settimana il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati attendono però una risposta. Nel frattempo l'attaccante si è concesso qualche giorno di vacanza con la famiglia in Sicilia prima di rispondere alla convocazione di Roberto Mancini.