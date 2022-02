L'Italia che a marzo giocherà i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar potrà contare su Andrea Belotti. L'attaccante del Torino non solo ha smaltito l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box negli ultimi mesi ma sta dimostrando anche di essere in buon momento.



Due gol segnati, più uno annullato per un fuorigioco di Pobega, nelle tre partite giocate da quando è tornato (contro Venezia, Juventus e Cagliari): con un Gallo così Roberto Mancini può guardare con maggiore ottimismo al futuro e ai prossimi impegni della Nazionale.