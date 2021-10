Gol e messaggio chiaro. Il Gallo Belotti, capitano del Torino, ha parlato a Dazn dopo il 3-0 alla Samp e il 100° gol in Serie A: "Per me è un onore, so che i miei gol servono per portare punti al Toro e sono chiamato in causa per questo. Non avevo preparato una maglietta, aspettavamo il momento più opportuno e ora penseremo ad altri traguardi: dobbiamo ancora migliorare tanto".



FUTURO - "E' il mio settimo anno al Torino, ho un'età che rappresenta un crocevia importante. Nei prossimi mesi si prenderanno decisioni importanti. Con l'allenatore sono stato chiaro e diretto, avevo espresso la mia volontà di rimanere e poi faremo valutazioni, adesso ho solo tanta voglia di rivalsa dopo due stagioni negative e al di sotto delle aspettative: voglio fare un grande anno per rendere felici i tifosi".