Ala, trequartista, esterno di centrocampo e ora anche mezzala: Alejandro Berenguer potrebbe ora essere utilizzato in un nuovo ruolo. Il neo allenatore del Torino, Moreno Longo, ha infatti spiegato che lo spagnolo potrebbe giocare anche come centrocampista, una soluzione questa che permetterebbe di sopperire alla carenza di centrocampisti centrali della squadra.



La duttilità di Berenguer era apprezzata anche da Walter Mazzarri, che infatti lo ha spesso impiegato in ruoli diversi.