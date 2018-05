Alejandro Berenguer è uno dei giocatori il cui destino nella prossima sessione di calciomercato sembrava essere segnato: la sua cessione pareva dietro l'angolo. La partita contro la Spal potrebbe però aver cambiato il suo futuro: il suo ingresso in campo ha cambiato il volto al Torino che, anche grazie alle giocate dell'ex Osasuna (suo l'assist per l'1-1) è riuscito a ribaltare il risultato e a vincere per 2-1.



L'ottima prestazione di Berenguer nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo non è passata inosservata neanche agli occhi del presidente Urbano Cairo che, nel post partita, ha elargito diversi complimenti al calciatore spagnolo la cui cessione ora non è più scontata.