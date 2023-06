Brian Bayeye nella prossima stagione non vestirà più la maglia del Torino. Il terzino francese, che la scorsa stagione era arrivato in prestito dal Catanzaro, non si è rivelato ancora pronto per il campionato di Serie A e per questo motivo verrà ceduto in prestito.



Il direttore tecnico Davide Vagnati sta cercando una squadra a cui poterlo cedere in prestito in Serie B in modo che possa accumulare esperienza.