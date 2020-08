In casa Torino questa dovrebbe essere la settimana dell'arrivo del regista. Il direttore tecnico Davide Vagnati ha già trovato l'accordo con Lucas Biglia, svincolatosi dal Milan, ma prima di chiudere vuole attendere gli sviluppi della trattativa per Fausto Vera.



Il giovane regista di proprietà dell'Argentinos Juniors è la prima scelta del dt granata, ma non è ancora stato trovato l'accordo con il club sudamericano. Se l'affare Vera non dovesse concretizzarsi entro i prossimi giorni, il Torino virerà su Biglia.