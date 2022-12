Il Torino è fortemente interessato a Jesus Vazquez, esterno sinistro in forza al Valencia. Ai margini del progetto di Gattuso, il 19enne è stato visionato nei giorni scorsi dal ds dei granata, Emiliano Moretti, in occasione di un match amichevole andato in scena tra gli iberici e il Clermont. A svelarlo è Tuttosport. Il classe 2003, inseguito anche dall'Inter, è valutato circa 3 milioni di euro.