Sia per Federico Bonazzoli che per Nicola Murru è iniziato il conto alla rovescia per il loro addio, ormai certo, al Torino. L'attaccante e il terzino sono scesi nelle gerarchie di Davide Nicola e, quando il campionato concluderà, faranno ritorno alla Sampdoria, squadra detentrici dei loro cartellini.



La società granata ha infatti deciso di non esercitare le clausole per il riscatto dei due giocatori, che nel corso del campionato hanno avuto un rendimento altalenante e non sono mai riusciti a convincere pienamente. Nelle ultime partite Nicola non li ha neppure utilizzati a partita in corso.