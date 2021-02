L'arrivo di Davide Nicola al posto di Marco Giampaolo ha permesso a Federico Bonazzoli di ritagliarsi uno spazio maggiore nel Torino. L'attaccante era stato poco utilizzato dal precedente tecnico, tanto che a gennaio è stato a un passo dalla cessione ma, all'ultimo minuto, è saltato il suo passaggio al Parma.



Bonazzoli è arrivato al Torino in prestito dalla Sampdoria, la società granata ha un'opzione per il diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso il centravanti raggiunga un determinato numero di presenze. L'attaccante vuole dimostrare in questa seconda parte di campionato di meritarsi il riscatto.