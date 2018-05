Dopo aver concesso due giorni liberi ai propri giocatori, questo pomeriggio Walter Mazzarri e i suoi giocatori si sono ritrovati al Filadelfia per iniziare a preparare la partita di domenica prossima contro il Genoa, partita alla quale potrebbe non prendere parte Kevin Bonifazi. Il difensore del Torino, infatti, questo pomeriggio non si è visto sul campo di allenamento ma ha svolto solamente delle terapie personalizzate. Il centrale ex Primavera è infatti reduce da un infortunio muscolare.



Se Bonifazi non dovesse farcela a recuperare, domenica contro il Genoa la linea difensiva davanti a Salvatore Sirigu dovrebbe essere composta da Nicolas Nkoulou, Nicolas Burdisso e Emiliano Moretti.