Tra i giocatori del Torino con il contratto in scadenza c'è anche il difensore argentino Nicolas Burdisso. Il centrale è arrivato in granata la scorsa estate su esplicita richiesta di Sinisa Mihajlovic e, con il passare dei mesi, ha scalato le gerarchie passando dall'essere una riserva al diventare un titolare inamovibile anche con Walter Mazzarri.



Nonostante ciò sembra difficile che l'avventura al Torino di Burdisso possa continuare ancora a lungo: ad oggi non ci sono stati ancora contatti con il presidente Urbano Cairo, né con il direttore sportivo Gianluca Petrachi per l'eventuale rinnovo, nonostante la volontà dello stesso difensore di restare in granata.