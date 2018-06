Come su queste pagine vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore si è complicata la trattativa tra Torino e Roma per il passaggio di Bruno Peres dal club giallorosso a quello granata, tanto che ora c'è il rischio concreto che l'affare possa saltare definitivamente.



I dirigenti granata hanno però già individuato la possibile alternativa al terzino brasiliano: si tratta dell'esterno francese, classe 1992, Bouna Sarr, giocatore di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Il Torino da diverso tempo è sulle tracce del giocatore e se Bruno Peres non cambierà nuovamente idea, decidendo di fare ritorno in granata, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi punteranno con maggiore convinzione il laterale francese.