Il ritorno al Torino di Bruno Peres è sempre meno probabile: il terzino, infatti, sembra propenso ad accontentare la moglie e restare in Brasile, soprattutto ora che gli è giunta un'offerta molto allettante da parte del San Paolo e un'altra dal Flamengo. Ma andiamo con ordine.



Da oltre un mese il Torino sta portando avanti una trattativa serrata con la Roma per riportare sotto la Mole Bruno Peres e, nelle scorse settimane, ha anche trovato l'accordo sia con la società giallorossa che con lo stesso giocatore sulla base del prestito oneroso a 1 milione di euro, con diritto di riscatto in favore dei granata fissato a 7 milioni di euro. Diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo dopo la venticinquesima presenza in campionato dell'esterno destro. Tutto sembrava fatto, ma l'operazione negli ultimi giorni si è arenata a causa della volontà della moglie di Peres di tornare a vivere stabilmente in Brasile.



Lo stesso calciatore e i suoi procuratori hanno provato a convincere la signora Peres a seguire il marito in Piemonte ma finora tutti i tentativi sono stati vani. Ora il terzino sembra voler accontentare la moglie e sta cercando un accordo con una tra San Paolo e Flamengo, Il Torino, il cui mercato a pochi giorni dall'inizio del ritiro estivo è ancora bloccato, dovrà iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di un altro esterno destro per il 3-5-2 di Walter Mazzarri.