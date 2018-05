Lucas Boyé dal prossimo 1 luglio sarà, con ogni probabilità, nuovamente un giocatore del Torino. Il Celta Vigo, squadra nella quale l'attaccante argentino ha giocato in prestito dalla scorso gennaio fino a fine campionato, non sembra infatti intenzionato a esercitare l'opzione per il riscatto del cartellino del giocatore: secondo i dirigenti spagnoli, sono troppi i 12 milioni richiesti dai granata considerato il rendimento avuto in questi mesi dell'ex River Plate.



Il ritorno di Lucas Boyé alla corte di Walter Mazzarri dovrebbe però essere molto breve: il giocatore non rientra nei piani dell'allenatore toscano e il Torino cercherà ora una nuova sistemazione per l'attaccante.