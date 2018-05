Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Torino Cronaca Qui, per l'attaccante granata Andrea Belotti si starebbe per scatenare un vero e proprio derby di mercato tra le due società milanesi: il Milan e l'Inter.



Che il Gallo sia nel mirino dei rossoneri non è certo una novità, da oltre un anno Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone hanno messo nel mirino il centravanti e stanno cercando di convincere il presidente del Torino a Urbano Cairo a cederlo. La vera novità è che il Milan, per riuscire a realizzare il proprio sogno di avere in squadra Belotti, dovrà battere la concorrenza dell'Inter: per il momento i nerazzurri non hanno presentato nessuna offerta per il Gallo ma, se Mauro Icardi dovesse essere ceduto, il numero 9 del Toro diventerebbe l'obiettivo principale dei nerazzurri.