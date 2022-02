Intervista alla Gazzetta dello Sport per il croato del Torino Josip Brekalo: qui alcune delle dichiarazioni più interessanti.



"Avevo bisogno di tempo per adattarmi al calcio italiano e alla filosofia di mister Juric. Oggi mi sento a mio agio, ho più fiducia in tutto ciò che faccio. Sto crescendo in questa stagione, ma posso fare di più e meglio"



Il mio arrivo? - "Sono in Germania, devo prendere un volo ma incredibilmente è in ritardo. Sono riuscito ad arrivare a Torino 15 minuti prima della fine del mercato per firmare. Che esperienza! Mi dicevano, 'è rischioso abbandonare la Bundesliga e la Champions'. Io volevo il Toro: è stata un’ottima scelta. Oggi sono felice che papà mi veda giocare in Serie A e in nazionale, so che è fiero di me. Era il sogno di entrambi".



Obiettivi? - "Sono a sei gol, direi che sono sulla strada giusta per la doppia cifra. Magari poi contiamo anche gli assist... Quest’anno ho fatto un grande salto di qualità: se continuo così può diventare la mia miglior stagione. Spero che sia solo l’inizio. E a luglio spero di essere ancora un giocator granata".