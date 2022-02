Josip Brekalo sta convincendo sempre più e l'ottima prestazione nel derby, con tanto di assist per il gol di Andrea Belotti, è solo l'ultima di una lunga serie, per questo motivo il Torino è sempre più convinto a esercitare la clausola per il riscatto del suo cartellino dal Wolfsburg.



Per acquistare a titolo definitivo Brekalo il Torino dovrà versare nelle casse del Wolfsburg 11 milioni di euro: Urbano Cairo sembra intenzionato a staccare l'assegno per legare alla società granata il trequartista croato.