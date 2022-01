Il trequartista del Torino Josip Brekalo, protagonista assoluto con una doppietta contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sono veramente felice della prima doppietta di Serie A che ha aiutato la squadra a vincere contro una buona squadra come la Fiorentina. Sono convinto che ci darà maggiore consapevolezza. Voglio giocare al massimo per segnare e fare assist per i miei compagni. Questo è soltanto l’inizio, so di poter fare ancora meglio



Obiettivo in termini di gol?

"Dieci, spero di riuscirci per aiutare la squadra".



Cosa ti ha insegnato Modric?

“Ammiro la sua qualità nel giocare sotto pressione. Giocando con giocatori come lui e Brozovic è molto più facile".