Per i calciatori il mese di giugno è quello delle ferie estive: tra i giocatori che hanno lasciato l'Italia per godersi le vacanze in famiglia c'è anche Gleison Bremer che è tornato nel suo Brasile, dove giorno dopo giorno sta anche continuando ad allenarsi.



Bremer ha ancora circa 10 giorni di vacanza, dopodiché rientrerà in Italia dove spera al più presto di formare il contratto con la nuova squadra: il difensore del Torino piace in particolare a Inter e Tottenham.